Adrian Clarke demolisce il Tesla Cybertruck: 'La sua circolazione non sarà mai approvata '

Dovrebbero ormai mancare poche settimane alla messa in commercio del Tesla Cybertruck, il pick-up più chiacchierato di tutti i tempi, ma con l'avvicinarsi della messa in strada della vettura, sembrerebbero aumentare i dubbi e le perplessità.

In questi giorni vi abbiamo segnalato ulteriori foto che mostrano possibili difetti nelle portiere del Cybertruck, fatto già notato sui social tempo addietro da numerosi utenti. A ciò si aggiungono i notevoli ritardi nella produzione, dovuti anche alla pandemia di covid e alla carenza di chip, che ad oggi rendono ancora incerte le tempistiche circa la vendita di massa dello stesso Cybertruck.

Se da una parte c'è chi si dice convinto che alla fine Elon Musk vincerà la sua ennesima scommessa, alla luce anche dei dati che raccontano di più di 1.9 milioni di Cybertruck già preordinati per un incasso da 190 milioni di dollari solo di preordini (100 dollari a preordine), dall'altra sono molti coloro che storcono il naso, a cominciare dal designer e collaboratore di Autopian, Adrian Clarke.

Questi si è soffermato proprio sui difetti di allineamento dei pannelli menzionati sopra e a riguardo ha spiegato: “È totalmente irrealizzabile per la produzione. Le tolleranze dei pannelli della carrozzeria sono misurate in millimetri per permettere variazioni nell'assemblaggio e nello stack di tolleranza! Anche questo non ha senso perché non tiene conto dell'espansione e della contrazione termica dei pannelli che entrano in gioco durante la produzione e il funzionamento del veicolo”.

Ma Clarke rincara ulteriormente la dose: “Non appena abbiamo visto il Cybertruck, tutti coloro che conoscono il settore hanno iniziato a ridere. Pensavamo che non sarebbero mai riusciti a metterlo in produzione”.

Secondo Clarke il Cybertruck non vedrà mai la luce: “Non c'è modo – argomenta - perché non supererà le norme sugli incidenti, non supererà le norme sull'impatto dei pedoni e, cosa più importante, sarà estremamente difficile realizzare quei quei pannelli dritti".

Difficile che Elon Musk abbia dato vita ad una produzione in massa del suo pick-up senza avere prima ottenuto rassicurazioni circa l'approvazione della circolazione su strada, in ogni caso, attendiamo le prossime notizie per capire come procederà la vicenda e soprattutto, quando potremo finalmente acquistare il Cybertruck.