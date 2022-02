Quanto è adorabile il nuovo Hyundai Casper? Il city crossover lungo appena 3,5 metri

Molti appassionati là fuori hanno un posto riservato nel loro cuore per il Suzuki Jimny, guardate però cos'è stata capace di fare Hyundai in Corea del Sud: il nuovo Hyundai Casper è un piccolo city crossover adorabile.

Lungo appena 3.595 mm, in confronto all'ultima arrivata Hyundai Bayon sembra davvero minuscolo, nonostante il crossover europeo sia già compatto di suo (per saperne di più: abbiamo guidato la nuova Hyundai Bayon). Del city crossover asiatico esiste ora anche una versione Van, in vendita da oggi, con Hyundai che ha rimosso la seconda fila di sedili per offrire la bellezza di 940 litri di spazio cargo per ogni esigenza.

Spinto da un motore 1.0 con 56 kW/76 CV e 95 Nm, il nuovo Hyundai Casper si può avere anche in versione più aggressiva - con motore 1.0 tre cilindri Turbo da 100 CV e 172 Nm, perfetto per i carichi più pesanti o per scarrozzare in giro l'intera famiglia. Entrambi i motori sono dotati di trasmissione automatica a quattro marce, purtroppo però non vedremo il Casper in Europa: creato esclusivamente per la Corea del Sud, la nuova variante cargo si può avere a circa 10.000 euro al cambio attuale.

Potete però sempre optare per un simpatico Citroen Ami Cargo, disponibile da luglio 2021 in Italia.