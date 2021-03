Un adolescente ruba un'auto e distrugge 4 volanti della polizia in stile Blues Brothers

A volte l’arte imita la vita, può però anche succedere il contrario: la Polizia dell’Illinois ha ad esempio avuto una serie di incidenti in stile Blues Borhters, che ha coinvolto quattro diverse vetture delle autorità.

Le auto della polizia interessate stavano inseguendo una Hyundai. Secondo KPC News il tutto è iniziato verso le 22:18 dello scorso sabato 6 marzo, con le volanti che si sono lanciate all’inseguimento di una Hyundai Elantra del 2011 presumibilmente rubata. A bordo tre teenager, avete letto bene, non ci sono errori: una ragazzina di 15 anni e due ragazzi di 15 e 13 anni, che si sono appropriati della berlina vicino all’Interstate 290 prima di immettersi in autostrada, provando una rocambolesca fuga.



Una situazione davvero surreale, con la polizia che ha provato a non calcare troppo la mano per non mettere a rischio la salute dei ragazzi: l’inseguimento è così durato poco più di 70 km, terminando in Indiana con ben 6 veicoli distrutti in totale. Il primo incidente è avvenuto nelle fasi iniziali dell’inseguimento, con una volante che ha tentato di colpire la Hyundai inducendola a fermarsi; successivamente una seconda volante è rimasta incastrata in un muro, innescando un incendio - nessun agente però si è ferito.



Una terza auto della polizia è stata colpita da una Nissan Sentra di passaggio, mentre una quarta è finita accidentalmente sulle strisce chiodate posizionate dalla Polizia dell’Indiana. Il tutto si è concluso con lo schianto della Hyundai, lungo la US Route 30 a Merrilville, in Indiana. Solo allora le autorità sono riuscite a identificare i ragazzi a bordo, consegnandoli a un tutore di Chicago. A quanto sembra, soltanto il conducente di 15 anni potrebbe affrontare serie accuse, non è chiaro però quali reati gli saranno contestati di preciso.