Adesso si può votare online il sound della prossima sportiva Abarth elettrica

Stellantis ha già annunciato i piani futuri dei suoi brand, e tra questi c’è anche Abarth, che dal 2024 produrrà soltanto auto elettriche. Questo significa che le prossime vetture del brand saranno silenziose, il colmo per un’azienda diventata famosa proprio con la produzione di marmitte sportive per auto Fiat, Alfa Romeo ma anche Porsche.

Tramite i suoi canali social, Abarth fa però sapere che la svolta elettrica non può ammutolire le vetture dell’azienda, per questo chiede ai suoi fan e agli appassionati di dare un proprio feedback scegliendo il tono che caratterizzerà il suono AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) della loro prossima vettura sportiva. Questa mossa fa parte dell’Abarth Performance Creator, ossia uno strumento che utilizza i social per unire la fabbrica e i gli utenti così da costruire assieme le auto del domani.

In questo momento la casa ha quindi proposto tre toni differenti, che possono essere scelti partecipando a dei sondaggi presenti su Facebook, Instagram e TikTok. Il primo è chiamato “Next Track” ed è un suono ispirato a quello delle Formula E; il secondo si intitola “Cyber Fun” e strizza l’occhio al mondo dei videogames. mentre il terzo è intitolato “Rock’N Roar” e si basa sul suono emesso da una chitarra elettrica.

Questo è solo uno dei primi sondaggi proposti al pubblico, e Oliver Francois, CEO di Fiat e Abarth, ha già annunciato che nei prossimi mesi ci sarà molto altro da decidere assieme: “Abbiamo deciso di iniziare col suono AVAS perché vogliamo trasformare un suono obbligatorio per l’omologazione in una vera firma Abarth. Abbiamo creato il ‘Performance Creator’ sui nostri canali social, uno strumento interattivo che dà ai fan la possibilità di co-creare il nostro futuro”.

Ricordiamo infine che Stellantis non ha ancora annunciato quale sarà il primo modello elettrico Abarth, ma è probabile che si tratti di una 500e più pepata, con potenze simili all’attuale 595, ma con più coppia e accelerazione grazie alla propulsione elettrica.