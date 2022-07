Adesso le Tesla regolano autonomamente le sospensioni adattive in base alla posizione

Il nuovo update 2022.20 per Tesla Model S e Model X porta diverse novità, ma in particolare aggiunge una funzionalità degna di nota che migliorerà la vita a bordo. L’auto diventerà “più intelligente” e in grado di prevedere lo stato delle strade che si andranno a percorrere, così da adeguare l’assetto delle sospensioni adattive.

Il sistema Tesla Adaptive Suspension dunque cambierà preventivamente e in maniera autonoma l’altezza del veicolo sulle sezioni più dissestate della strada, grazie alla mappa di dati generata grazie alle segnalazioni delle altre auto Tesla che hanno percorso lo stesso tratto di strada, registrandone le condizioni. Gli utenti saranno comunque liberi di scegliere se attivare o meno questa funzione automatica dal pannello riservato alle impostazioni delle sospensioni.

Secondo alcuni utenti e proprietari di Tesla, questo potrebbe trattarsi del primo passo verso quel sistema autonomo di evitamento delle buche promesso da Elon Musk nel 2020. Ricordiamo dunque che questa feature sarà disponibile soltanto per Tesla Model S e Model X, dal momento che Model Y e Model 3 non vengono equipaggiate con le sospensioni adattive.

Per completezza riportiamo anche le altre novità introdotte con questo update: la prima si chiama Tire Configuration, che resetta i parametri delle gomme registrati dopo una rotazione dello pneumatico, dopo la sostituzione o dopo lo scambio di essi. Ritorna poi la funzione Range to Destination, che indica i chilometri di autonomia rimasti una volta arrivati alla destinazione selezionata.

Le cinture di sicurezza andranno poi in pre-tensionamento prima e in maniera più forte in varie tipologie di possibili urti frontale, ed infine si aggiunge il Green Traffic Light Chime, un segnale acustico che avvisa il guidatore quando il semaforo diventa verde, qualora non partisse subito a causa di una distrazione.

Nel frattempo, in questi giorni abbiamo saputo che Tesla ha richiamato più di 50.000 veicoli per un problema all’eCall di emergenza, mentre una testimonianza dice che gli autisti Uber guadagnano di più quando sono a bordo di Tesla.