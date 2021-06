Si addormenta dentro la Tesla a 130 km/h: la polizia è infuriata

Tutte le Tesla godono di una funzionalità denominata Autopilot. Il sistema è in grado di gestire semplici operazioni e manovre come ad esempio restare nei limiti di una corsia ad una velocità regolare.

Per questo motivo tanti proprietari delle vetture elettriche californiane attivano l'Autopilot in autostrada per rilassarsi e godersi il viaggio, ma in ogni caso non è assolutamente lecito appisolarsi mentre si è alla guida. Tesla ha sconsigliato più volte tale pratica, e il codice stradale di tutti i Paesi proibisce rigorosamente al guidatore di lasciare il volante incustodito.

Purtroppo però le vicende nelle quali i clienti del brand di Fremont si addormentano alla guida non sono poche, e il video appena caricato su YouTube da Code Blue Cam ci permette di osservare un altro episodio del genere.

Nei primi secondi del video è possibile udire un agente mentre si rivolge all'automobilista in questione nei seguenti termini:"Come va, signore? L'ho fermata perché l'ho seguita per circa tre chilometri e lei dormiva. Ero dietro di lei, la guardavo, e suoi occhi erano chiusi. Non mi dica che non stava dormendo." La risposta del "conducente", evidentemente a corto di alibi, è stata questa:"Ero stanco."



I moderni sistemi di assistenza alla guida e di guida autonoma sono davvero efficaci, ma ci sono due punti da precisare. Il primo concerne il dovere del conducente di controllare la strada davanti a sé, poiché i sensori e l'intelligenza artificiale non sono in grado di controllare ogni eventualità. Il secondo invece riguarda una specifica funzione, la quale disattiva automaticamente l'Autopilot dopo che per una manciata di secondi l'automobilista non tocca il volante.



Al momento non sappiamo se l'individuo abbia usato qualche sotterfugio per ovviare alla disattivazione dell'Autopilot, ma in base al tono usato dalle forze dell'ordine siamo sicuri che una salatissima multa non gliela toglierà nessuno.



Avviandoci a chiudere vogliamo citare una particolare contestazione verso il marchio californiano: un cliente ha fatto causa a Tesla per una promessa non mantenuta. Prima di lasciarvi torniamo in tema per citare la prova del Tesla Vision da parte dell'IIHS: le auto viaggiano sicure anche senza radar.