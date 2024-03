Addio wrapping, le BMW cambiano colore e livrea con l'inchiostro digitale

Torniamo per un attimo indietro al 2022: ricordate la tecnologia a inchiostro digitale (E Ink) presentata da BMW sulla sua iX Flow? La vettura era in grado di cambiare colore e visualizzare vari pattern in bianco, nero o scale di grigio. Bene, ora quella tecnologia è diventata a colori e ha incontrato l’arte...

Alla fiera d’arte Frieze Los Angeles BMW ha presentato la sua particolare i5 Flow NOSTOKANA, un veicolo assolutamente unico sviluppato in collaborazione con l’artista sudafricana Esther Mahlangu. La vettura è stata dotata di strisce adesive E Ink che possono essere animate elettronicamente, mostrando così come in un prossimo futuro possa essere semplice cambiare colore a una vettura. In totale abbiamo 1.349 sezioni di pellicola e la possibilità di controllare elettronicamente ognuna di esse.

L’ormai classica tecnica del wrapping potrebbe diventare presto obsoleta, con le auto pronte a cambiare colorazione o livrea in base al nostro mood mattutino. È una giornata piovosa e dobbiamo semplicemente andare al lavoro? Possiamo uscire con una colorazione scura, neutra, di basso profilo. È un sabato e abbiamo voglia di affrontare qualche tornante in montagna? Possiamo scegliere un colore sgargiante e sportivo, oppure una livrea aggressiva.

Tornando a Los Angeles, la Mahlangu ha anche creato la dodicesima BMW Art Car basata su una 525i. Nel frattempo è impossibile non notare come la tecnologia E Ink stia migliorando clamorosamente di anno in anno. Se nel 2022 avevamo la iX Flow in scala di grigio, l’anno successivo siamo passati alla BMW i Vision Dee capace di mostrare fino a 32 colori diversi grazie a 240 sezioni di pellicola. Da quell’esperimento siamo arrivati alla i5 Flow NOSTOKANA, che con 1.349 sezioni E Ink rimane una vettura assolutamente unica. Quale sarà il prossimo passo della casa?