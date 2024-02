Addio alla Volvo XC40 Recharge: la versione elettrica diventa EX40

La mobilità elettrica sta davvero cambiando volto al mercato, soprattutto europeo. Grandi marchi come BMW, Audi e Volvo stanno addirittura aggiornando i nomi alle loro auto per “fare ordine” nelle line-up, ecco dunque come cambiano XC40 Recharge and C40 Recharge.

Volvo è solo l’ultimo grande marchio ad annunciare un importante rebranding per alcuni dei suoi veicoli di punta. Con la presentazione delle nuove EX30 (la Volvo EX30 arriva in Italia: ecco a che prezzo) ed EX90, il brand svedese ha fatto chiaramente intendere di voler chiamare le sue auto elettriche con il prefisso “E”. Proprio per questo motivo la famosa XC40 Recharge diventerà presto la EX40, mentre la C40 Recharge sarà la nuova EC40. La XC40 continuerà a esistere, perderà però l’aggiunta Recharge e offrirà solo motorizzazioni a combustione interna.

Ricordiamo che Volvo ha iniziato un percorso per diventare un brand Full Electric entro il 2030, dobbiamo dunque aspettarci sempre più modelli a zero emissioni e sempre meno vetture a combustione interna. Già nel 2023 le vendite elettriche hanno rappresentato il 16% del totale per Volvo, con un aumento del 70% rispetto al 2022. Volvo deve spingere sull’elettrico anche perché smetterà gradualmente di produrre motori termici: a metà febbraio 2024 è stato prodotto l’ultimo veicolo Volvo con motore diesel della storia del marchio, segno che ormai la strada da seguire è stata tracciata.

Tornando per un secondo al rebranding dei veicoli Volvo, segnaliamo anche che la dicitura Recharge scomparirà dai modelli Plug-in Hybrid, caratterizzati soltanto dalle diciture T6 e T8 a seconda della potenza di output.

Per le nuove EX40 ed EC40 non ci sarà soltanto un cambio di nome, anzi: le varianti Twin Motor con Performance Software Pack avranno la potenza aumentata di 25 kW/33 CV e una migliore accelerazione. Il pedale dell’acceleratore è stato rimappato per avere una migliore risposta, con il drive mode Performance in grado di “sbloccare” tutti i 325 kW di potenza, 435 CV. EX40 ed EC40 offrono Google integrato e un’autonomia fino a 583 km in base alla versione (EX40 fino a 576 km).