Addio V8: una Mercedes-Benz SL350 degli anni '70 è diventata elettrica

Quanti fra voi ricordano la mitica Mercedes-Benz SL R107, l'auto tedesca prodotta fra il 1971 e il 1989 sinonimo - ai tempi - di ricchezza ed eleganza? Qualcuno ne ha creato una versione elettrica...

Una conversione da premio, curata in ogni dettaglio, anche se per i puristi si tratterà sicuramente di un sacrilegio. Dal cofano della vettura degli anni '70 è stato rimosso l'originale motore V8 da 3.5 litri (a questa Lamborghini invece è stato montato...) per fare spazio a una coppia di propulsori elettrici molto più rispettosa dell'ambiente. In origine la Mercedes in oggetto aveva 192 CV di potenza, quanto le bastava per percorrere lo 0-96 km/h in 9,9 secondi.

Oggi non è chiaro quanta potenza riesca a erogare, è un dato che i ragazzi di SL Shop (che hanno effettuato la conversione) non hanno diramato, di certo assicurano una potenza superiore al motore originale. L'autonomia della vettura inoltre sembra essere attorno ai 240 km, inoltre sempre SL Shop assicura che la distribuzione dei pesi si avvicina moltissimo al 50/50, con un ingrasso di appena 100 kg se comparata alla variante originale. Davvero nulla da dire, che ne pensate? Quale grande auto dei tempi passati vorreste convertire all'elettrico, avendone la possibilità? Se state pensando alla MINI Classic, qualcuno l'ha già convertita con la MINI Swind-E Classic da 89.000 euro.