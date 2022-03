Addio V12, questa Ferrari Testarossa avrà un motore elettrico: ecco la Teslarossa

Siamo sicuri che questo articolo scatenerà non poca indignazione, noi stessi mentre scriviamo siamo alquanto provati, ma come si suol dire "Ambasciator non porta pena". Vi raccontiamo la storia di un canale YouTube che ha deciso di trasformare una classica Ferrari Testarossa in una vettura elettrica.

A mo' di provocazione, la macchina è stata chiamata Teslarossa. Non è certo la prima conversione elettrica di cui parliamo, sentire di un motore Ferrari V12 che viene sostituito con un motore elettrico (probabilmente a marchio Tesla), a bordo inoltre di una supercar simbolo degli anni '80, mette non poco prurito.

Ma passiamo ai fatti: quella di Electric Classic Cars è una storia "a puntate", su YouTube infatti trovate diverse parti e la conversione non è stata ancora completata, è in corso. Nella prima parte sentire parlare del progetto in generale, e assistete alle operazioni preliminari di swap; nella seconda parte si inizia a fare sul serio, con il motore originale Ferrari che viene asportato dalla sua classica sede.

Parliamo di un 4.9 litri V12 capace di erogare 390 CV, che purtroppo poteva portare il peso della Testarossa fino a 1.700 kg. Solo il propulsore di Maranello infatti pesa 420 kg, dunque con un nuovo motore elettrico di sicuro si andrà a risparmiare su questo aspetto. Non bisogna però dimenticare le batterie, che potrebbero non solo far tornare il peso attorno ai 1.700 kg, potrebbero rendere la supercar ancora più pesante. Questo però lo scopriremo nelle prossime puntate.

A proposito di conversioni, è disponibile una conversione da termico a elettrico sulle MINI, inoltre in passato abbiamo anche discusso di quanto costa una conversione con batterie Tesla.