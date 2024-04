Dopo l'addio della Smart quali piccole rimangono? Ecco la top 5 delle city car mignon

E' uscita di produzione da pochi giorni, gettando nel panico Roma, la mitica Smart ForTwo. Era storicamente l'auto più piccola in circolazione, con soli 2,74 metri di lunghezza, ma chi volesse comprare una city car mignon può comunque scorrere l'elenco qui sotto.

Abbiamo infatti individuato quali sono le auto più piccole al momento sul mercato, la Top 5 delle city car mignon per i nostalgici della Smart, e cominciamo dalla quinta in classifica, la nostra cara e amata Fiat Panda. Di recente svelata nella versione Pandina, più tecnologica e smart, la storica torinese misura in totale 3,65 metri di lunghezza, la più lunga Panda della storia.

Quarta posizione per un'altra piccola molto amata dagli italiani, leggasi la Renault Twingo, attualmente presente solo nella versione elettrica, che ha una lunghezza di 3,61 metri, quindi 4 centimetri in meno rispetto alla collega di casa Fiat.

Si scende di dimensioni e si entra nella top 3, con la medaglia di bronzo e gradino più basso del podio che va alla Kia Picanto. La piccola coreana si piazza al terzo posto grazie ai suoi 3,60 metri, quindi un solo centimetro in meno della Twingo e 5 della Panda.

La medaglia d'argento va invece ad un'altra Fiat, anch'essa estremamente amata, leggasi la 500, che nella versione ibrida (non l'elettrica), misura solo 3,57 metri, quindi 3 centimetri in meno della Picanto, e 8 centimetri della Panda.

Arriviamo quindi alla regina delle piccole, quella che ad oggi è l'auto meno lunga di tutte dopo l'addio della Smart ForTwo. Stiamo parlando precisamente della DR 1.0 EV, altra elettrica di questo gruppo speciale, che misura solo 3,20 metri di lunghezza, quindi ben 45 centimetri in meno della Panda e 27 rispetto alla sopracitata 500.

Questo è quindi l'elenco delle 5 city car più piccole in circolazione, una lista che nei prossimi anni potrebbe ulteriormente ridursi visto che la 500 ibrida dovrebbe dire addio nel suo aspetto attuale, passando al modello BEV ma con la motorizzazione appunto termica + elettrica. Stessa cosa per la Panda, che comunque resterà in produzione fino al 2030 ma che il prossimo 11 luglio accoglierà la gemella più grande con dimensioni da B-SUV.

Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti oggi su