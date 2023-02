Addio a Shoichiro Toyoda, rese la Toyota globale e scommise sull'ibrido

È scomparso oggi Shoichiro Toyoda, aveva 97 anni ed è stato autore dei più grandi successi dell’azienda di famiglia, la Toyota. Figlio di Kiichiro Toyoda, fondatore della Toyota, era entrato in azienda nel 1952, dopo una laurea in ingegneria all’università di Nagoya.

Il controllo di qualità fu un vero e proprio mantra per Shoichiro Toyoda, grazie al suo apporto Toyota varcò i confini nazioni divenendo un colosso globale. La sua carriera in Toyota fu ricca di promozioni, nel 1972 divenne vice presidente esecutivo e nel 1982 fu il primo presidente della Toyota Motor Corporation, nata dalla fusione di svariate attività commerciali e produttive marchiate Toyota. La perfetta integrazione tra realtà differenti si deve alle spiccate capacità di leadership di Toyoda. Dal 1992 al 1999 esercitò il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e successivamente, dopo 57 anni da membro del consiglio, divenne presidente onorario.

Nel 1989, sotto la sua supervisione, fu creato il marchio di lusso Lexus. Si deve a lui anche la spinta verso l’ibrido: nel 1995 fu svelata la Toyota Prius, due anni più tardi il modello era regolarmente in vendita nei concessionari giapponesi, diventando la prima auto ibrida prodotta in massa. Il successo non è destinato a fermarsi: la quinta generazione di Prius è in dirittura d'arrivo.

Shoichiro Toyoda era il padre di Akio Toyoda, attuale presidente e CEO di Toyota. Ad aprile la casa automobilistica passerà nelle mani di Koji Sato, conosciuto per il suo ottimismo verso i veicoli elettrici.