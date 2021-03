Addio a Sabine Schmitz, la Regina del Nürburgring aveva 51 anni

Sabine Schmitz era soprannominata la "Regina del Nürburgring" perché quando guidava nell'Inferno Verde sembrava volare. È stata la prima donna a vincere la 24 Ore del Nürburgring nel 1996, bissando il successo l'anno successivo. Ha un palmarès sportivo invidiabile ma molti di voi la ricorderanno per le sue apparizioni nel programma Top Gear.

In un comunicato diffuso da Frikadelli Racing, la scuderia fondata da lei insieme al marito Klaus Abbelen, ne è stata annunciata la morte, avvenuta martedì 16 marzo 2021 dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Aveva 51 anni. Klaus Abbelen, tutti i parenti e gli amici sono profondamente rattristati da questa perdita incommensurabile”.

Oltre alla fantastica doppietta alla 24 Ore del Nürburgring, Sabine Schmitz è stata la prima donna a vincere il titolo VLN Endurance Championship, la serie endurance più importante in Germania, nonché una delle più rappresentative della scena automobilistica europea. Il Nürburgring ce l'aveva nel sangue: essendo nata a Nürburg, il leggendario tracciato è stato parte integrante della sua infanzia ed adolescenza. La immaginiamo bambina, ammirare le auto sfrecciare sul Carosello, sognando di essere lei a pilotare quei bolidi. Si stima che nella sua carriera ha percorso oltre 30.000 giri del circuito e, badate bene, parliamo di un tracciato di oltre 20 chilometri.

Sabine Schmitz era conosciuta anche per il suo carattere solare e per il suo carisma, elementi che le hanno permesso di essere parte della storia del programma Top Gear. La Schmitz apparve per la prima volta nello show nel 2002 ma diventò nota nella sesta edizione, andata in onda nel 2005, quando completò un giro del Nürburgring Nordschleife in 10 minuti e 8 secondi a bordo di un Ford Transit. Dal 2016 al 2020, dopo l'abbandono dell'iconico trio, ha inoltre ricoperto il ruolo di co-conduttrice del programma.

Anche Jeremy Clarkson l'ha ricordata sui social, definendola “una persona solare e piena di energia”. (foto cover: Frikadelli Racing)