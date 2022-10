Addio rumore, il 'tre ruote' diventa elettrico: arriva in Italia il 3MX Wuzheng

Quando si dice "tre ruote", la nostra mente elabora immediatamente l'immagine di un simpatico veicolo lento e rumoroso, le cose però stanno per cambiare grazie alla mobilità elettrica: eccovi il nuovo 3MX Wuzheng.

Si tratta di un veicolo a tre ruote 100% elettrico importato dal Gruppo Koelliker (stesso gruppo che importa in Italia i veicoli elettrici Aiways), mostrato per la prima volta al No Smog Mobility 2022 di Palermo. Per l'occasione è stato presentato al pubblico nella sua originale versione Trinacria con i colori tradizionali della Sicilia, disegnati e scelti dall'artista Michele Ducato.

Lungo da 3,89 a 4 metri a seconda delle versioni, il 3MX Wuzheng ha una portata utile fino a 1 tonnellata ed è dotato di una cabina spaziosa e confortevole, completa di impianto di climatizzazione. Il "tre ruote" è equipaggiato con una batteria da 20,74 kWh agli ioni di litio che alimenta un motore da 29 kW/39 CV di potenza massima (nominale 10 kW/13,6 CV) con 155 Nm di coppia massima. Raggiunge una velocità massima di 60 km/h e ha un'autonomia di 174 km secondo lo standard WLTP.

La batteria, garantita per 5 anni 0 120.000 km, impiega 4,8 ore per ricaricarsi dal 20% all'80%. È disponibile in versione Chassis, Box e Pick-up e in Italia parte da un prezzo di 25.700 euro, escluse IVA e messa su strada. Il 3MX Wuzheng può godere degli incentivi governativi fino a 4.000 euro che portano il prezzo base a 21.700 euro.