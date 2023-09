Addio rider: la pizza vi arriva a casa su un triciclo a guida autonoma

Marco's Pizza e Magna International hanno stretto un accordo per testare nuovi metodi di consegna attraverso veicoli elettrici completamente autonomi. In futuro questo potrebbe essere una valida alternativa ai rider. Speriamo non facciano confusione come i taxi di GM in Texas che hanno ingorgato una strada.

Magna International è un importante produttore globale di componenti automobilistici e sta investendo nell'autonomia e nelle tecnologie di consegna autonoma con l'obiettivo di espandere la sua presenza in questo settore. L'uso di veicoli elettrici autonomi per la consegna di cibo, come le pizze, potrebbe contribuire a migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle operazioni di consegna.

Questa partnership potrebbe essere un passo avanti significativo nella creazione di soluzioni di consegna più efficienti e sostenibili nel settore della ristorazione, apportando vantaggi sia per le aziende che per i consumatori. Tuttavia, è probabile che ci siano sfide tecnologiche e regolamentari da affrontare lungo la strada prima che questi veicoli autonomi diventino una vista comune nelle consegne alimentari.

"Osservando il modo in cui le persone e le merci si sposteranno in futuro, identifichiamo continuamente nuove applicazioni e tecnologie per soddisfare le esigenze del panorama della mobilità ampliato, tra cui il mercato delle consegne dell’ultimo miglio. Collaborando con un'azienda come quella di Marco, desideriamo non solo creare un'esperienza eccezionale per i loro affiliati e clienti, ma continuare a sviluppare le nostre offerte di consegna dell'ultimo miglio" ha dichiarato Matteo Del Sorbo, vicepresidente esecutivo di Magna e responsabile globale della nuova mobilità di Magna.

Questa auto a guida autonoma è datata 1997, la tecnologia già esisteva, anche se era molto diversa da oggi.