Addio a Nicola Materazzi, papà della Ferrari F40 e della Bugatti EB 110

Il 21 luglio 1987 veniva presentata a Maranello la leggendaria Ferrari F40, nata per celebrare i primi quarant'anni di attività sportiva del marchio modenese. L'auto, ancora oggi una delle più iconiche e riuscite supercar di tutti i tempi, è stata sviluppata dall'ingegnere Nicola Materazzi che ci ha lasciato il 24 agosto 2022.

All'ingegnere e alla sua più famosa creazione dedicheremo un articolo speciale a brevissimo, oggi però rilanciamo la notizia della scomparsa in formato breve. Dal debutto in Lancia nel 1968, dove ha contribuito a creare la storica e vincente Stratos (le 10 auto più iconiche del mondo del rally), Materazzi si è successivamente occupato dei modelli Abarth e delle monoposto Osella di Formula 1 e Formula 2 prima di rispondere alla chiamata del Drake, Enzo Ferrari nel 1979.

Qui il suo nome si lega a doppio filo con la stessa F40 e la Ferrari 288 GTO (distrutta una Ferrari F40 durante un evento in Svizzera), probabilmente le sue creazioni più riuscite di sempre prima di approdare in Bugatti, dove firma un altro modello oggi leggendario: la Bugatti EB 110. È morto il 24 agosto 2022 a Sapri, dopo una lunga malattia, a 83 anni. Senza il suo lavoro e il suo talento il mondo dei motori sarebbe estremamente diverso oggi, orfano di alcune delle più iconiche supercar degli anni '80 e '90. (Foto in basso: Emilio Filippelli, 2018)