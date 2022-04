Addio monopolio Telepass, arriva UnipolMove: 6 mesi gratis e poi 1 euro al mese

Questo mese di aprile si sta rivelando alquanto incandescente per Telepass. Lo scorso 5 aprile la società ha annunciato rincari sugli abbonamenti, ora proprio il monopolio del Telepass è pronto a cadere: è stato annunciato UnipolMove.

L'abbonamento Telepass Family salirà del 45% in un colpo solo a partire dal prossimo 1 luglio. Era dal 1997 che il costo della sottoscrizione non veniva modificato, i clienti potranno in ogni caso recedere dai contratti gratuitamente entro il 30 giugno. Utenti che potranno passare alla concorrenza: con un tempismo perfetto, UnipolSai ha deciso di lanciare un contro-Telepass.

Il dispositivo della società di assicurazioni si chiama UnipolMove e può servire a pagare le autostrade (passando negli stessi stalli del Telepass), le multe, i parcheggi blu, le ZTL, il bollo auto e persino i rifornimenti di carburante. Volete sapere con che tipo di offerta il device arriva sul mercato, in un momento talmente delicato per Telepass? 6 mesi di prova gratuita (canone del servizio a 0 euro) e poi 1 euro al mese, per un totale di 12 euro all'anno, circa la metà di quanto costerà Telepass Family dal prossimo luglio.

Si potrà acquistare online sul sito ufficiale di UnipolSai e gestire tramite app, inoltre si potrà godere di sconti su prodotti e servizi di aziende partner di UnipolSai. Il contratto inoltre non avrà vincoli, si potrà chiudere in qualsiasi momento. Un secondo dispositivo inoltre vi costerà solo 0,50 euro al mese. Ora Telepass deve davvero preoccuparsi...