Addio a Marcello Gandini, storico designer delle Lamborghini Countach, Miura e Diablo

Oggi, 13 marzo 2024, è una giornata molto triste per gli amanti dei motori. È scomparso a 85 anni il designer Marcello Gandini (al centro nella foto in alto tra Stanzani e Dallara), capace di realizzare alcune delle più iconiche auto sportive di sempre.

Sono decine le automobili storiche disegnate da Marcello Gandini a partire dagli anni Sessanta, ovvero da quando prese l’incarico di capo-designer alla Carrozzeria Bertone prendendo il posto del coetaneo Giorgetto Giugiaro. Vetture senza tempo che non necessitano neppure di una presentazione come la Lamborghini Miura, la Countach, la Diablo, la Urraco (il designer si è però dissociato dal recente restyling della Countach). Gandini ha anche firmato per Lancia la mitica Stratos e il prototipo Zero. Per l’Alfa Romeo ha disegnato la Montreal e la Carabo, mentre per BMW il nome di Gandini è da associare alla Serie 5 E12, alla 2800 Bertone Spicup, alla Garmisch.

Dal genio del designer torinese è nato anche il prototipo della leggendaria Bugatti EB110, assieme alla De Tomaso Pantera Si. Gandini ha lasciato il segno anche a Maranello, dove ha disegnato la Ferrari Dino GT4 e la Rainbow; è stato un’autorità anche in casa Maserati, dove ha infatti disegnato la Biturbo Restyling tra il 1988 e il 1991 (quando ormai lavorava in proprio), e ancora la Chubasco, la Khamsin, la Ghibli II, la Shamai e la Quattroporte IV.

Gandini ha firmato anche la Renault Supercinque e l’immortale Renault 5 Turbo, il cui design fa scuola ancora oggi. Se ne va una vera e propria leggenda del mondo automotive, fonte d’ispirazione inesauribile la cui impronta vivrà per sempre.

