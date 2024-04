Addio mance, il cibo Uber Eats vi arriva a casa su una Jaguar senza conducente

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma, alcune professioni potrebbero scomparire per sempre. Pensiamo ai tassisti, ai camionisti, ai conducenti di autobus, ma anche ai famosi rider che consegnano il cibo. In Arizona Uber Eats già utilizza le auto a guida autonoma per le consegne: addio alle mance, dunque.

Waymo e Uber Eats sono pronti a espandere la loro collaborazione, offrendo il loro servizio di Food Delivery senza conducente in Arizona. Il servizio è già attivo per i residenti delle città di Tempe, Mesa e Chandler: questi non devono fare altro che ordinare il loro cibo preferito tramite l’app di Uber Eats, come hanno sempre fatto. Alla porta però non troveranno alcun rider: a casa loro arriverà una Jaguar I-Pace a guida autonoma dotata delle ultime tecnologie a marchio Waymo. Al momento sono ancora pochi i ristoranti che sfruttano la consegna senza conducente, pensiamo a Princess Pita, Filiberto’s e BoSa Donuts, tutti locali che si trovano nell’area in cui i veicoli Waymo sono autorizzati a circolare. In futuro però si aggiungeranno sicuramente nuove aree operative e - di conseguenza - anche nuovi ristoranti. Se i clienti non vogliono che il loro cibo viaggi su vetture autonome, all’interno dell’app è sempre possibile scegliere la consegna tradizionale, portata a termine da un umano (del resto c'è chi odia i robotaxi, a San Francisco una vettura Waymo è stata distrutta, una vera e propria rappresaglia).

Qualora, invece, venga assegnata la consegna tramite le Jaguar I-Pace di Waymo, una notifica allerterà il cliente una volta che la vettura sarà al di fuori dell’abitazione. Il bagagliaio delle auto, contenente il cibo, si potrà sbloccare utilizzando il proprio smartphone, il processo è dunque davvero semplice e immediato. Inoltre, anche se in apertura lo abbiamo detto a mo’ di scherzo, in questo modo si potrà davvero dire addio alle mance: quando la consegna viene affidata a un’auto a guida autonoma, l’eventuale mancia lasciata all’interno dell’app non viene scalata dalla carta di credito.

Certo qualcuno ha sollevato più di un dubbio sul servizio, non è bello pensare che un’auto elettrica di grandi dimensioni consumi svariati kWh di energia per consegnare una singola ciambella dentro un sacchetto. Nicole Gavel, responsabile dello sviluppo del business e delle partnership strategiche di Waymo, ha assicurato che la società lavora a stretto giro con Uber Eats per ottimizzare le consegne ed effettuarne diverse lungo un determinato percorso. Se l’auto deve andare da un punto A a un punto D, è probabile che nel mentre prenda altro cibo al punto B e lo scarichi nel frattempo al punto C e così via all’infinito. Vi piacerebbe testare un servizio simile anche in Italia?

Mentre negli USA sembra tutto facilitato, guida autonoma compresa, nel nostro Paese Uber rischia di scomparire, qui una lettera di protesta contro le nuove proposte di legge.

