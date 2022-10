Addio Leasys Rent, a Parigi debutta Drivalia: arriva il noleggio smart del futuro

Fra le varie novità del Salone di Parigi 2022, ha preso vita una nuova piattaforma digitale per la mobilità del futuro: è nata Drivalia, società che raccoglie la pesante eredità di Leasys Rent, società famosa per il noleggio e l'abbonamento delle quattro ruote.

L'idea è di proiettare l'idea di Leasys Rent verso il futuro, con Drivalia che fornirà una gamma completa di soluzioni per la mobilità. Si andrà dal Car Sharing a innovativi abbonamenti, passando per il più classico noleggio che coprirà diverse durate. Obbiettivo della nuova società è "democratizzare" la mobilità green, renderla accessibile a un ampio numero di persone continuando a sviluppare soluzioni in abbonamento come CarCloud e Be Free EVO.

Anche LeasysGO! cambia pelle, è stato infatti ribattezzato e-GO! Drivalia (nasce e-GO! Drivalia). Il servizio è già attivo a Torino, Roma e Milano con una flotta di 500 elettriche in modalità free floating, senza vincoli di parcheggio, nei prossimi mesi verrà lanciato in Francia e poi nei principali Paesi europei. In generale, Drivalia è già presente oggi in Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia e Danimarca, dal 2023 però arriverà anche in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Polonia.

In Europa ci sono oltre 650 Drivalia Mobility Store, un network di store fisici che ne conterà 1.300 nel 2025, completamente elettrificati con un totale di 1.600 punti di ricarica, pronti a diventare 3.100 nel 2025. La flotta di Drivalia invece è composta da 55.000 veicoli e nel 2025 saranno 160.000; oggi il 30% della flotta è composto da veicoli elettrici o Plug-in Hybrid, nel 2025 saranno il 50%.