Addio freni sulla Mercury Comet del 1964 da 1.300 CV: si schiantano a 80 km/h

Immaginate di portare la vostra auto a 70-80 km/h e di non sentire più il freno rispondere agli input del pedale. Davanti a voi un semaforo rosso con diverse auto in attesa: questa è la scena vissuta da Russ Stover e Shawn Davis che hanno raccontato tutto in un video.

Ovviamente potete immaginare il finale di questa storia: l'incidente è stato inevitabile, ci sono però diversi elementi interessanti da sapere. Stover e Davis, che stavano registrando il loro giro da più angolazioni, non erano a bordo di un'auto stock di ultima generazione, tutt'altro: si trovavano su una Mercury Comet del 1964 totalmente customizzata, tanto che dal cofano fuoriusciva un motore Chevy da 1.300 CV - frutto di un lavoro durato 23 anni e costato 200.000 dollari (poco meno di 200.000 euro), andato in fumo in una manciata di secondi.

In tutta questa storia infatti qualcuno ha commesso un grave errore: i freni non venivano messi a punto da ben 17 anni, un normale giro per le strade di Los Angeles è così finito in un evitabile incidente che ha coinvolto altre due vetture. Fortunatamente i due non andavano più forte di 70-80 km/h, altrimenti le conseguenze sarebbero state ancor peggiori; non tanto per le altre vetture ma proprio per Stover e Davis, poiché l'auto essendo del 1964 mancava totalmente di airbag e cinture di sicurezza moderne. Davis ha sbattuto il volto contro la plancia in metallo dell'auto, Stover invece si è rotto un gomito. Fortunatamente non ci sono stati altri danni fisici, la vettura però è stata totalmente distrutta.

Stover e Davis hanno imparato un'importante lezione, così come il conducente di questa Nissan 350Z ha imparato che non si gareggia sulle strade pubbliche.