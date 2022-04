Addio Ford Fiesta a tre porte: saluterà l'Europa dopo il 2022

La Ford Fiesta a tre porte sta per salutare definitivamente il mercato europeo: dopo anni di successi in tutto il Vecchio Continente, la classica berlina compatta arriverà alla fine del suo ciclo di vita. A parlarne è stato un portavoce della casa statunitense, che ha fornito anche ulteriori dettagli sulla produzione in generale.

Un portavoce di Ford Germany ha confermato tramite le pagine di Motor1 che la Ford Fiesta a tre porte saluterà il mercato per varie ragioni: innanzitutto, i problemi nella catena di approvvigionamento che sembrano essere destinati a non finire entro i prossimi mesi. A ciò si aggiunge, poi, la preferenza dei consumatori per piccoli crossover anziché berline compatte come la Ford Fiesta a tre porte: le vendite del modello 2022, infatti, hanno visto un calo importante dalle 19.844 unità del modello precedente nei primi due mesi del 2021 alle 7.608 unità vendute nello stesso periodo dell’anno corrente.

Riprendendo integralmente le dichiarazioni del portavoce della società di Detroit, “per il cambio annuale, Ford sta semplificando e ottimizzando la gamma. L'obiettivo è adattarla alla domanda dei clienti; di conseguenza, la variante meno popolare sarà eliminata dal programma”.

La produzione della Fiesta a tre porte per il 2022 continuerà nello stabilimento Ford di Colonia, in Germania, dove condividerà lo spazio con i prossimi modelli elettrici utilizzando la piattaforma MEB di Volkswagen. Già in varie parti del mercato europeo come il Regno Unito, però, gli ordini sono già terminati anche per la Fiesta ST a tre porte. Insomma, dopo 46 anni tale veicolo è proprio destinato a salutarci.

