Addio Ford Fiesta: oggi chiude la produzione dopo 47 anni di storia

Oggi 7 luglio 2023 è un giorno molto particolare per Ford, così come per molti appassionati e automobilisti italiani: l’ovale blu produrrà la sua ultima Fiesta di sempre, un modello storico che esiste sul mercato dal 1976.

L’idea di realizzare una vettura compatta e a basso costo per l’Europa arrivò dal presidente della Ford Division Lee Iacocca nel lontano 1969, del resto la concorrenza iniziava a mordere - pensiamo soprattutto alle Fiat 127 e 128 come alla Renault 5. Per l’occasione Ford ha creato un impianto ad hoc per la produzione situato in Spagna, più precisamente ad Almussafes, mentre tecnici e ingegneri lavoravano per produrre il primo prototipo nel 1970.

All’epoca però il nome Fiesta non era ancora saltato fuori, il progetto ha cambiato nome in codice diverse volte per arrivare al nome che conosciamo tutti solo nel 1976 con il lancio commerciale vero e proprio dell’auto.

La Fiesta di prima generazione ha riempito i concessionari europei dal 1976 al 1983, sfidando apertamente la Fiat 127, la Volkswagen Polo e la Opel Kadett City. Un lancio che aveva nel DNA anche qualche filamento italiano, le linee finali della Fiesta infatti erano state anticipate dal designer italiano Paolo Martin quando era al servizio di Ghia/De Tomaso. Per vedere la Fiesta di seconda generazione si è atteso fino al 1983, una vettura prodotta poi fino al 1989.

Con la Fiesta Terza Serie l’ovale blu ha sferrato il proprio attacco ai ruggenti anni ’90, quando ormai la vettura era una vera e propria icona - capace di tenere il banco contro vetture del calibro della Fiat Uno e la Opel Corsa. Nel 1995 è poi arrivata la quarta serie, nel 2002 la quinta serie, mentre nel 2008 è stato il turno della Fiesta di sesta generazione. Qui la vettura dell’ovale blu ha iniziato ad assumere i connotati con cui la ricordiamo ancora oggi, del resto nel 2017 è uscita la settima e ultima serie, quella che oggi termina la sua produzione presso lo stabilimento di Colonia.

47 anni di onorato servizio che hanno visto uscire versioni di ogni genere e tipo, comprese varianti più sportive e da competizione. Noi stessi abbiamo voluto salutare la Ford Fiesta mettendoci al volante della Fiesta ST 2022, l’ultima hot hatchback tradizionale. La Fiesta ha accompagnato la vita di molti di noi nell’ultimo mezzo secolo, ora però per Ford è il momento di tornare alle proprie origini e “americanizzarsi” anche in Europa - con vetture del calibro del Ford Bronco, in Italia per la prima volta dopo 58 anni di vita. Le ultime due Fiesta prodotte a Colonia verranno esposte in museo.