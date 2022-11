Addio alla Fiat Panda 4x4: un'icona inarrestabile che non verrà più prodotta

Oltre a essere una semplice automobile, la Fiat Panda è un autentico simbolo, un'icona di design e lifestyle che negli anni ha saputo evolversi e offrire versioni di ogni tipo ai suoi utenti. Fra queste la Panda 4x4 si è ritagliata un posto speciale nel cuore degli appassionati, dobbiamo però darvi una brutta notizia.

La Panda 4x4 non verrà più prodotta dalla Fiat. Parliamo dell'attuale generazione con trazione a quattro ruote motrici, che così esce di scena dopo 10 anni di gloria. La gamma Panda dunque sta per subire profondi cambiamenti: oltre alla variante 4x4, adatta all'offroad, anche la variante a metano non verrà più prodotta, del resto con i prezzi attuali del metano acquistare una vettura di questo tipo è diventato proibitivo.

Purtroppo il 2022, dobbiamo dirlo, ci ha dato diverse cattive notizie, per esempio Ford ha annunciato di non voler più produrre la Fiesta, altra icona assoluta del nostro mercato. Ma torniamo alla Panda 4x4: se ne va dunque un piccolo mito della nostra storia, una vettura capace di brillare in versatilità e aggiudicarsi persino il premio di miglior SUV dell'Anno assegnato da Top Gear nel 2012 e di vincere il titolo di Crossover dell'Anno nel 2021 secondo la rivista 4x4, nell'accattivante variante Cross.

La Panda Cross è stata persino capace di umiliare una Tesla Model X in fuoristrada. Ci mancherà tantissimo, anche se potremo sempre ammirarla al mega raduno annuale delle Panda a Pandino.