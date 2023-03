Addio alla Ferrari Portofino M: la Roma Spider la sostituirà

L'annuncio della Ferrari Roma Spider ha sollevato interrogativi sul futuro della Ferrari Portofino M: entrambe sono sportive aperte dotate del medesimo motore V8 e con un prezzo di listino simile. Oggi arriva l’ufficialità: un portavoce Ferrari ha confermato a Road & Track che l’arrivo della Roma Spider coinciderà con la fine della Portofino M.

Il lignaggio della Portofino M risale al 2008, quando Ferrari presentò la sua prima coupé-cabriolet, la California. Questa gran turismo aperta puntava al comfort quanto alla sportività, risultando una belva adatta anche alla guida quotidiana. Il design firmato Pininfarina omaggia le grandi Ferrari spider del passato, a partire dalla 250 California. Nel 2014 arriva il motore turbo e un profondo restyling estetico: nasce così la California T. Il passaggio dai tramonti californiani ai panorami mozzafiato liguri arriva nel 2018, con l’introduzione della Portofino. La sportiva del Cavallino mantiene il concept coupé-cabrio esaltandolo in un’inedita linea fastback. Stilisticamente, la Portofino si avvicina ad altri modelli della gamma, come ad esempio la Ferrari 812 Superfast.

La Ferrari Portofino M viene svelata nel settembre 2020, con prime consegne avvenute ad inizio dell’anno successivo. Le migliorie tecniche più importanti derivano dalla Roma, come il V8 bi-turbo portato fino a 620 CV, 20 in più della prima Portofino, e la nuova trasmissione a doppia frizione e otto rapporti. Analizzando la potenza massima è significativo che si sia passati, in poco più di dieci anni, dai 460 CV della prima California ai 620 CV della Portofino M.

Con l’uscita di scena della Portofino M, Ferrari dice addio alle coupé-cabriolet, puntando sulla tradizionale capote in tela nella Roma Spider. La serie California/Portofino sarà ricordata come connubio perfetto tra comfort e sportività, senza dover mai rinunciare al vento tra i capelli.