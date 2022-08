Addio esame della patente moto A3: basta un corso in autoscuola

Attorno alla patente della moto A3 si aggiravano potenziali modifiche e cambiamenti (quale patente moto prendere?), ora è arrivata la conferma dal DL Infrastrutture bis: per ottenerla prossimamente, se si è in possesso di una patente A1 o A2, non sarà più necessario alcun esame. Basterà un corso da seguire nelle autoscuole autorizzate.

È questa la decisione che ha subito scatenato dubbi e malumori, anche se c'è chi festeggia. Sulla decisione è intervenuta anche Unasca, che ha precisato alcuni dettagli con una nuova nota. Secondo l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, la novità non rappresenta né una scorciatoia per l'utente, né un favore alle autoscuole. "Con l’esame di guida già sostenuto ci si può concentrare in autoscuola sulla preparazione alla sicurezza stradale, secondo gli obiettivi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2021-2030 e di quelli europei di Agenda UE 2030, che fissa per quell’anno la riduzione del 50% delle vittime e dei feriti gravi da incidenti stradali e, infine, di Vision Zero al 2050".

L'obiettivo è dunque fare più corsi di sicurezza stradale, visto che nel 2021 solo in Italia ci sono stati 2.875 morti, un dato in aumento del 20% rispetto al 2020 (che però è stato l'anno del COVID-19 e dei lockdown). Di questi 2.875 morti, 695 erano motociclisti, ai quali vanno aggiunti anche 204.728 feriti. La decisione servirà anche a snellire le procedure di acquisizione patente: presso la Motorizzazione Civile manca un sacco di personale su tutto il territorio nazionale e si fa sempre più fatica a seguire gli esami.

Altro requisito fondamentale però sarà aver acquisito almeno due anni di pratica sul campo con un motociclo A1 o A2. Inoltre, aggiungiamo noi, si va sempre di più verso un mondo delle due ruote elettrico (quale moto elettrica guidare con patente B o A1?), con mezzi più e meno potenti privi del cambio manuale - e dunque più semplici da gestire.



Ogni allievo potrà in ogni caso proseguire con la "verifica delle capacità e dei comportamenti", chi vorrà conseguire la patente A2 o la A3 con le modalità classiche ancora in vigore sarà libero di farlo. Ma quando entreranno in vigore le nuove norme? Non succederà nell'immediato, ci sarà da seguire l'intero iter formativo e amministrativo, si parla però di fine agosto/inizio settembre - dunque non sarà un'attesa infinita.