Addio ai dispositivi Segway PT: dal 15 luglio stop alla produzione

Segway è un produttore americano operativo da oltre 20 anni nel campo dei veicoli a trasporto individuale, dal 2015 parte del brand cinese Ninebot, molti però associano questo nome ai veicoli Segway, dispositivi a doppia ruota a trazione elettrica da gestire con il peso del proprio corpo. Veicoli iconici che presto non esisteranno più.

L'azienda Cino-americana ha infatti annunciato la fine della produzione del mitico dispositivo Segway, cosa che avverrà il prossimo 15 luglio. Da quel momento in poi online e nei negozi troverete solo "resti di magazzino", oppure potrete sempre cercare qualcosa sul mercato dell'usato o di terze parti, non originali Segway. Ma perché mai la società è arrivata a una soluzione così drastica dopo aver creato un'icona?

Uno dei motivi è rappresentato dai troppi incidenti stradali avvenuti nel tempo, alcuni dei quali anche mortali. Ha fatto storia il terribile incidente avvenuto al milionario americano Jim Heselden, che dopo aver acquistato Segway (proprio la compagnia) è rimasto ucciso mentre era alla guida di un PT. Persino Usain Bolt, l'atleta giamaicano, era stato investito da un PT nel 2015, mentre George W. Bush era caduto nella sua tenuta mentre ne guidava uno nel 2003.

Il Segway PT si aggira infatti sul mercato internazionale dai primi anni 2000, nel nostro Paese però non era mai decollato in quanto a vendite e oggi Segway è conosciuta soprattutto per i suoi ottimi monopattini elettrici o monoruota. Il vero boom del Segway PT aveva riguardato compagnie turistiche, che organizzavano tour, e le forze dell'ordine di diversi Paesi, con gli agenti in grado di muoversi a zero emissioni nei centri storici e nei parchi.

In generale però nel 2019 le vendite del PT hanno inciso solo sull'1,5% delle entrate totali di Segway, dunque il motivo potrebbe essere anche economico, parliamo di un dispositivo il cui appeal è ormai scemato gradualmente in favore di altro. Inoltre il suo prezzo non è mai stato popolare, altro elemento che ha affossato il progetto. Ne sentiremo la mancanza? Probabilmente no, anche vista l'esplosione della micromobilità elettrica grazie ad altri dispositivi, in ogni caso il 15 luglio si chiude una pagina della nostra storia tecnologica recente.