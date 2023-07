Addio Delta Evo-e RX EV: le due deltone da rallycross distrutte in un incendio

Le due Delta Evo-e RX EV di Special One Racing, iscritte al World Rallycross Championship, sono state completamente distrutte in un devastante incendio avvenuto alla vigilia della gara nel Regno Unito. Fortunatamente, nessuna persona è stata coinvolta direttamente nell’incendio.

Progettata dalla francese GCK Exclusiv-e, la Delta da rallycross ha conquistato l’ammirazione di tutti gli appassionati di rally grazie all’iconica livrea simil-Martini e alle forme che ricordano le leggendarie vittorie della Lancia nel WRC. Inoltre, tra i piloti ufficiali c'è “sua maestà” Sebastien Loeb.

Special One Racing ha dichiarato in un comunicato che l’incendio è scoppiato la mattina di venerdì 21 luglio nel paddock del circuito di Lydden Hill. L’incendio è partito dalla vettura numero 9, guidata solitamente da Loeb, e si è esteso rapidamente sulla numero 36, affidata al pilota Guerlain Chicherit. Le fiamme hanno infine raggiunto uno dei due camion del team. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, tutti e tre i veicoli sono stati completamente distrutti.

La FIA, organizzatrice del campionato mondiale di rallycross, ha avviato un’inchiesta per determinare l’origine del l’incendio. La scuderia francese ha affermato che al momento dell’accaduto nessuno si trovava vicino alle auto e che le due elettriche erano in ricarica da qualche minuto. Loeb ha dichiarato: “il mio pensiero va a tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato o stanno lavorando a questo progetto con molta determinazione e passione e che hanno visto andare tutto in fumo in pochi instanti”.

Le Delta Evo-e RX EV erano equipaggiate con due motori elettrici capaci di generare in totale 690 CV, mentre l'immancabile la trazione integrale permetteva uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 1,8 secondi. GCK Exclusiv-e, nel suo portfolio, annovera anche una versione stradale della Delta Evo-e, dotata di 200 CV di potenza e con un’autonomia stimata di 200 km. (immagini: Special ONE Racing)