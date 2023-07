Addio cromatura vernice auto, l'UE la vieta dal 2024 perché cancerogena

Diciamo addio alla cromatura della vernice delle auto: l'UE ha deciso di vietarla in vista del 2024. Secondo quanto stabilito da Bruxelles le parti cromate delle auto sono cancerogene quindi molto pericolose per l'uomo, di conseguenza dall'anno che verrà bisognerà inventarsi qualche altro metodo di verniciatura.

Si tratta di un sistema utilizzato in particolare dai marchi premium, visto che le cromature danno un tocco di eleganza e raffinatezza in più, e l'abbiamo visto soprattutto attorno ai finestrini e ultimamente anche nelle griglie del radiatore, divenute sempre più vistose e grandi.

Il problema, come accennato sopra, e che si tratta di vernici che fanno male alla salute, e in un mondo sempre più attento all'ambiente e alle persone, è impossibile girare la testa dall'altra parte.

Secondo quanto emerso da appositi studi, la produzione di cromo esavalente, che è noto per essere cancerogeno, genera una quantità di emissioni che sarebbero addirittura 500 volte più tossiche del diesel.

Per cercare di ridurle si utilizzano abbattitori di fumi chimici ma a loro voltano contengono sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, i cosiddetti PFAS, che sono altamente tossici. Al momento il divieto non è ancora legge, si parla solo di proposta da parte dell'Unione Europea, e non è da escludere che le case automobilistiche possano mettersi di traverso, tenendo conto appunto del forte utilizzo della cromatura.

In ogni caso si potrebbe individuare un materiale che sia alternativo ma che fornisca lo stesso risultato, anche se per ora ovviamente tutto tace. Va segnalato come ancora una volta Tesla, reduce dal successo di vendite in Ue nei primi sei mesi del 2023, si sia dimostrata avanti anni luce anche da questo punto di vista tenendo conto che da tempo ha abbandonato la cromatura con il suo famoso “chrome delete”, in favore di materiali maggiormente eco-sostenibili.

Gilles Vidal, capo designa di Renault, ha aggiunto: “Ci sono soluzioni non inquinanti allo studio, ma spero che ci siano motivi per cui possiamo intuitivamente allontanarcene. È ora di cambiare un po’ il gioco e di aprire le nostre menti oltre il cromo, ci sono alternative più sostenibili”.

Fiat ha invece deciso di eliminare il colore grigio ma non per una questione green ma per dare un maggior tocco di italianità alle proprie vetture.