Addio ansia da ricarica: tutte le colonnine d'Italia in una sola app grazie alla PUN

Ammettiamolo: ricaricare un’auto elettrica può essere per alcuni un vero incubo. Anche chi guida a zero emissioni da anni può comunque incappare in problemi, disservizi, colonnine non compatibili con il proprio gestore... Presto però tutto potrebbe cambiare grazie alla Piattaforma Unica Nazionale.

Anche se il nome PUN potrebbe confondere (si chiama PUN anche il Prezzo Unico Nazionale che determina il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica), questa nuova Piattaforma Unica Nazionale ha lo scopo di accorpare tutte le colonnine attive sul territorio per facilitare la ricarica agli utenti elettrici. Si tratta di uno strumento voluto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con Gestore Servizi Energetici e Ricerca sul Sistema Elettrico. Dal prossimo 26 luglio la PUN conterrà i dati di 42.500 infrastrutture di ricarica presenti in Italia, mentre a dicembre arriveranno importanti novità: sarà lanciata l’applicazione per smartphone e verrà visualizzata la disponibilità (o meno) delle varie colonnine - che saranno anche catalogate per standard di ricarica, potenza ecc.

Teoricamente, la giungla delle varie applicazioni per la ricarica elettrica dovrebbe finire (solo sul nostro telefono ne abbiamo installate 8, tanto per fare un esempio...), su un’unica applicazione saremo in grado di visualizzare tutte le colonnine attive nel nostro Paese, anche se non è ancora chiaro se si potrà effettuare la ricarica direttamente dall’app, se arriveranno abbonamenti, tessere RFID e quant’altro. Di certo è uno strumento che servirà a migliorare i servizi rivolti all’utente ma non solo: secondo Franco Cotana, Amministratore Delegato di GSE, la PUN apre le porte anche alla ricarica bidirezionale, con le vetture elettriche che saranno in grado di cedere la corrente elettrica alla rete negli orari di punta, per poi ricaricarsi a basso costo nelle ore notturne.

In Francia e nel Regno Unito tecnologie di questo tipo già funzionano regolarmente, non a caso la nuova Renault 5 appena lanciata supporta il V2G. Per saperne di più, potete consultare il sito dedicato alla Piattaforma Unica Nazionale, dove si può anche consultare una mappa in costante aggiornamento con tutte le infrastrutture di ricarica presenti nel nostro Paese (il conteggio potrebbe ancora essere parziale).

