Tempo di addii in casa Lotus: termina produzione Elige, Evora ed Exige

In attesa del nuovo SUV Lotus “Type 132” anticipato dalla casa automobilistica britannica, quest’ultima si rattrista a Hethel salutando definitivamente le storiche Elise, Exige ed Evora: i tre iconici modelli sono tutti ufficialmente usciti di produzione, salutando gli appassionati e segnando la fine di un’era.

La Lotus Elise è la più longeva del trio: lanciata nel 1996, per 26 anni ha definito il marchio in ogni sua variante: l’ultima venduta sul mercato è la numero 35.124 e si tratta di una Sport 240 Final Edition gialla. La Exige segue con 25 anni di storia alle sue spalle e 10.497 unità vendute, la cui ultima è una Cup 430 Final Edition verde da corsa. La produzione di Lotus Evora, invece, è durata dal 2009 al 2021 e ha visto la vendita di 6.117 unità, l’ultima delle quali è stata una GT430 Sport grigio scuro metallizzato.

In totale si contano quindi 51.738 Elise, Exige ed Evora, ovvero “quasi la metà della produzione totale di Lotus nei suoi 73 anni di storia”, contando però anche le quasi 10.000 auto sportive costruite per terze parti come la Tesla Roadster originale.

Le linee di assemblaggio delle tre Lotus verranno dunque smantellate e sostituite da nuove strutture all’avanguardia pensate per la costruzione della Lotus Emira nel corso della primavera 2022. L'amministratore delegato di Lotus Matt Windle ha speso qualche parola al riguardo: “Mentre salutiamo le auto, non vediamo l'ora che Emira ed Evija siano nei nuovissimi stabilimenti di Hethel e nelle strutture di sub-assemblaggio a Norwich, che introducono maggiori efficienze e automazione, maggiore qualità e flessibilità e il prossimo capitolo estremamente eccitante della nostra strategia Vision80”. Non è mancato un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per rendere Elise, Evora ed Exige pezzi storici in casa Lotus.

Nel mentre, un prototipo di Lotus Evija è rimasto bloccato negli Stati Uniti.