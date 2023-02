Adam Levine scambia due Ferrari per una Maserati poi intenta una causa milionaria

Il cantante dei Maroon 5, Adam Levine, è il protagonista in queste ore delle cronache motoristiche a seguito di uno scambio di vetture d'epoca, precisamente due Ferrari old school con una Maserati degli anni '70: l'artista dice di essere stato sfruttato.

La curiosa vicenda è riportata in particolare dal Los Angeles Times che racconta di come il buon Levine abbia deciso di dare le proprie Ferrari 365 GTC/4 del 1972 e Ferrari 365 GTC del 1968, in cambio di una Maserati Ghibli 4,9 litri Spyder del 1971, affare realizzato grazie all'aiuto del rivenditore di auto d'epoca Rick Cole. Peccato però che quando sia stata consegnata la Maserati a Levine, questi abbia iniziato ad avere sospetti circa la sua autenticità.

In effetti la Ghibli di cui sopra è una vettura molto rara, si mormora che nel mondo ve ne siano solo 25 circa: “La Maserati, indicata come 'la 1241' – scrive il quotidiano losangelino - è stata rappresentata da Cole con il numero di identificazione del veicolo AM115.492.1241, si legge sulla causa. Viene menzionata anche la 'Real 1241', l'auto reale che secondo la causa sarebbe stata effettivamente venduta diversi anni fa al collezionista di auto di lusso britannico Clive Joy e da allora è rimasta in Svizzera come parte della collezione di Clive Joy, sotto la cura del leggendario pilota di auto da corsa Christian Trabe”.

La causa sostiene anche che la Maserati di Levine sia stata ritirata all'asta nel 2015 "dopo che sono sorte domande sulla sua provenienza". Ma come avrebbero fatto a camuffare un modello di un'auto? Sempre secondo quanto si legge sulla causa "i numeri stampigliati sul telaio e sul motore mostravano la prova che si trattava di aggiunte post-vendita all'auto".

Da qui è scattata la denuncia da parte di Adam Levine, in cui si legge: “Qualcuno ha cercato di far sembrare autentico il Veicolo riproducendo o stampando una nuova targa del telaio per far sembrare la scritta più simile a quella usata da Maserati all'epoca, in un evidente tentativo di convincere un potenziale acquirente che il Veicolo fosse il #1241. In base alle informazioni e alle convinzioni, sono stati Cole e/o i suoi agenti a fare questi cambiamenti”.

Ma allora la Maserati del cantante dei Maroon 5 che modello sarebbe? Secondo gli avvocati potrebbe trattarsi di una Ghibli Spyder originale con un motore da 4.9 litri e la stampigliatura del veicolo modificata di modo da essere adattata allo stesso propulsore. Eventualmente potrebbe trattarsi di una Ghibli Coupé con la piastra del telaio originale rimossa e sostituita.

In ogni caso non vi è da sorprendersi se le auto finiscono davanti ai giudici, visto che sono diversi i precedenti simili che vi abbiamo raccontato, come ad esempio quello del magnate che ha portato la Ferrari Purosangue in tribunale, ma anche quello dell'appassionato di auto storico che ha vinto una causa milionaria contro un'officina, una vicenda quest'ultima per certi versi simile a quella di Levine.