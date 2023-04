Acura correrà la Pikes Peak con una Integra Type S che sembra uscita da un anime

La Pikes Peak di quest’anno sarà una delle edizioni più ricche di sempre: tantissimi costruttori hanno deciso di prendere parte alla hillclimb più famosa e importante del mondo, e al vasto elenco di iscritti si aggiunge anche il nome di Acura, che parteciperà alla Pikes Peak 2023 con una Integra Type S con una livrea molto speciale.

A dire il vero, Acura non compare ancora nell’elenco ufficiale degli scritti, quindi non è dato sapere in quale categoria correrà, e di conseguenza non siamo a conoscenza delle specifiche della vettura, nemmeno di un ipotetico picco di potenza, ma quel che è certo è che non sarà nelle categorie più estreme a giudicare dall’aerodinamica più semplice rispetto ai mostri da salita che si combattono il record assoluto.

Quel che salterà all’occhio sarà la sua livrea che sembra uscita da un anime giapponese, grazie al sapiente uso di linee, ombre e punti luce che, anche ad auto ferma, danno l’idea di vedere un mezzo che sfreccia tra le curve di un manga, come i tornanti di Initial D, per restare in tema di motori e cultura JDM.

Si tratta di una moda che sta prendendo piede negli ultimi tempi e che è già stata utilizzata da Acura in altre circostanze: qualcuno si ricorderà ad esempio la NSX con una colorazione simile che è stata utilizzata come Pace Car nel campionato IndyCar. Dunque il prossimo 25 giugno ci sarà anche la Integra Type S nella corsa verso il traguardo tra le nuvole della Pikes Peak, ma non nascondiamo che ci avrebbe fatto piacere vedere anche l’estrema Honda CR-V Hybrid Racer col motore IndyCar svelata di recente.