Acura è convinta: la TLX sarà la loro migliore berlina sportiva di sempre

Acura ha già cominciato a pompare fortemente un suo prodotto in arrivo nel corso del prossimo anno (probabilmente non in Italia). Stiamo parlando della prossima generazione di TLX che verrà rivelata nel corso della giornata di giovedì, 28 maggio.

La vettura si baserà su una piattaforma nuova di zecca dedicata proprio alla imminente berlina sportiva, sarebbe stata "progettata per livelli di performance da Type S", e si mostrerà con una carrozzeria estremamente rigida e con un telaio prodotto specificamente per le prestazioni, il quale offrirà sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante.

Il brand automobilistico di Honda mette parecchia enfasi sul setup di queste sospensioni, che prenderanno il posto delle più comuni a struttura Macpherson. Le prime permettono un controllo più preciso della campanatura e della convergenza, massimizzando al contempo il contatto tra pneumatico e asfalto migliorando la manovrabilità e il grip in curva.

Sotto al cofano dovrebbe esserci un quattro cilindri turbocompresso da 2,0 litri non dissimile da quello in uso per la Honda Accord, accoppiato a un cambio automatico a ben 10 rapporti. Varianti superiori potrebbero invece offrire un V6 bi-turbo da 3,0 litri e capace di oltre 300 cavalli di potenza. Infine non è da escludersi la possibilità di optare per il sistema Super Handling All-Wheel Drive in grado di muovere in modo intelligente tutte e quattro le ruote.

Per restare all'interno di Honda condividendo con voi altre informazioni, vi rimandiamo alla sicurezza della nuova Honda Jazz 2020: possiederà 10 airbag e assistenza Honda SENSING. Infine ecco a voi degli spot pubblicitari piuttosto azzeccati, messi in piedi per la commercializzazione della nuova Civic.