Acquisto, riparazioni e ricariche: ecco tutti i costi di un'auto elettrica

Se per caso steste pensando di acquistare un'auto elettrica, sappiate che siete nel posto giusto. In questo spazio andremo infatti ad analizzare i costi in media di una vettura a zero emissioni, dalla spesa necessaria per l'acquisto a quella per manutenzione e riparazioni varie, oltre ovviamente al rifornimento.

Partiamo dall'assunto che le green nel nostro Paese (e non solo) costano ancora parecchio e lo dimostra la nostra Top 5 delle auto elettriche meno care in Italia. Secondariamente va detto che i prezzi sono cresciuti di molto negli ultimi tre anni con lo scoppio del covid e la conseguente crisi dei microchip, il caro energetico e via discorrendo. Oggi, acquistare un'auto nuova in Italia costa in media 26mila euro, una cifra non da poco.

Dopo questa doverosa premessa andiamo a snocciolare un po' di numeri delle elettriche, a cominciare dal confrontare i prezzi delle benzina a quelle a zero emissioni, così come da dati del Codacons. Fra le auto a carburante più economiche troviamo Hyundai i10 da 14.750 euro, Volkswagen up! da 16.800 euro, Renault Twingo da 15.350 euro, Peugeot 208 da 16.870 euro, Mini Cooper da 27.300 euro, Opel Corsa da 17.950 euro. Per l'elettrico invece, spazio a Renault Twingo Electric da 23.050 euro, Smart EQ fortwo da 25.210 euro, Peugeot e-208 da 30.880 euro, Citroen E-C4 da 30.949 euro, Mini Cooper da 37.650 euro, Opel e-Corsa da 30.799 euro Hyundai Kona da 36.000 euro.

I costi di rifornimento ce li fornisce invece Assoutenti, secondo cui un pieno di elettricità da 40 kwh costa dai 19,6 ai 39,6 euro con un'autonomia che va dai 240 ai 320 km. Per fare benzina, invece, ci vogliono 93 euro per riempire il serbatoio di 50 litri ma con un'autonomia fra i 650 e i 750 km. Facendo un breve calcolo, per fare 240 km circa con un carburante ci vorrebbero 34 euro, ci conseguenza il risparmio è di circa 15 euro con l'elettrico. Inoltre bisogna sottolineare il fatto che le varie società che ricaricano le batterie offrono abbonamenti e prezzi scontati, di conseguenza il risparmio aumenta ulteriormente.

Infine per quanto riguarda i costi di riparazione, Federcarrozzieri ha messo a confronto una Golf benzina con una Volkswagen ID.3 ovviamente elettrica: nel primo caso la spesa totale è di 5.298 euro fra ricambi e manodopera, mentre nel secondo arriviamo a 7.732 euro. In conclusione l'auto elettrica costa di più e ha spese di riparazioni maggiori, ma il risparmio è evidente nel costo del carburante oltre ovviamente all'aspetto zero impatto ambientale. Basterà per convincere gli italiani, ancora molto scettici nei confronti dei veicoli green?