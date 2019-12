Acquisti la Shelby GT500? Ford ti insegna come si guida, gratis

Una cosa è guidare una Punto, altra cosa è guidare un mostro di potenza da 760CV. Gli effetti di mettersi al volante di una macchina del genere senza averne le competenze li abbiamo visti in diverse occasioni. Così Ford ha deciso di offrire gratuitamente a tutti gli acquirenti della poderosa Shelby GT500 un corso di guida.

Si chiama GT500 Track Attack e, come anticipato, è un programma completamente gratuito e ufficiale, è predisposto dalla stessa Ford per tutti i possessori della vettura ultra-sportiva. Ovviamente vale per i clienti americani, dato che il corso si tiene al circuito Charlotte Motor Speedway a Concord, in Nord Carolina — a sua volta sede della Ford Performance Racing School.

È un ottimo modo per prendere confidenza con i controlli e la guida del veicolo in un ambiente controllato e sicuro, senza il rischio di mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri automobilisti in strada o nei circuiti.

Dalla gestione delle curve, ai tempi di frenata, passando per accelerate e partenza. La GT500 Track Attack spiega davvero tutto quello che c'è da sapere per gestire tanta potenza. Non è nemmeno necessario usare la propria auto, Ford mette a disposizione dei clienti un modello di prova.

Ricordiamo che la Shelby GT500, la più potente di tutte le Mustang, non arriverà mai in Europa perché non rispetta le nostre norme sulle emissioni. Mai una gioia, già.