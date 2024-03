Se acquisti una Bugatti Chiron avrai in regalo una... Rolls Royce Wraith

Il concessionario Naples Motorsport, in Florida, ha proposto una promozione a dir poco allettante (se potete permettervi una Bugatti): "compra una Chiron e avrai anche una Rolls-Royce Wraith". Un regalino da ben 240.000 dollari.

Chiaramente bisogna essere disposti a investire circa 3.85 milioni di dollari per la Bugatti Chiron in questione per accedere alla "promo". Per quanto attiene alla Rolls-Royce Wrait in questione, si tratta di un esemplare del 2018 con sole 17.000 miglia all'attivo e un valore di mercato, come già detto di poco meno di 240.000 dollari. Ora, a meno che non ci sia il trucco, regalare una Rolls Royce, non è una cosa che vediamo tutti i giorni. Che sia un fondo di magazzino invenduto e del quale la concessionaria vuole "sbarazzarsi"? E' così difficile vendere una Rolls-Royce Wrait? Qalche tempo fa vi mostrammo un video di alcuni youtuber che elencavano 5 motivi per odiare la Rolls-Royce Wrait.

La Bugatti Chiron offerta da questo rivenditore è altamente equipaggiata, si potrebbe dire "un top di gamma del top di gamma" con un esterno bicolore in Grenade e Glacier che si sposa perfettamente con gli interni coordinati. Si dice che l'auto abbia percorso poco più di 2000 miglia, garantendo una condizione impeccabile. Forse risulta più difficile vendere questo modello rispetto alla Ruolls?

La cosa più probabile è che si tratti di una strategia di marketing ben architettata. Il valore medio di una Bugatti Chiron è di circa 3.6 milioni di dollari, con una differenza di circa 200.000 dollari che giustificherebbero l'inserimento della Rolls come "regalo". Evidentemente, il venditore gioca sul fatto che, quando si parla di grandi cifre e acquirenti molto facoltosi, un centinaio di migliaio di dollari in più possano non saltare all'occhio. Tuttavia, egli ribadisce che entrambe le auto sono in condizioni pari al nuovo e che quindi, dati i valori di mercato, il prezzo rialzato della Bugatti Chiron sia in realtà giustificato.

Tornando alla Bugatti Chiron, a metà di quest'anno verrà svelata la sua erede. Questo modello monterà il classico V16 aspirato da 8,3 litri sviluppato da Cosworth, ma ci sono delle indiscrezioni che indicano l'adozione di un'unità più compatta, come ad esempio il V12 della Lamborghini Revuelto o il V8 del gruppo Volkswagen. Bugatti ha finora confermato solo che il nuovo modello sarà ibrido, mostrando così un interesse anche nell'elettrificazione.

Su MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti di oggi.