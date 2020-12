Acquistare una Volkswagen Golf usata a 129 euro al mese con Progetto Valore

Acquistare un’auto nuova richiede non poco sacrificio, motivo per cui in Italia il mercato dell’usato non va mai in crisi. Lo hanno capito anche gli stessi produttori, Ford ad esempio ha una campagna di ritiro e vendita dell’usato, anche Volkswagen però offre un servizio simile. Scopriamo cos’è il Progetto Valore.

Con questa iniziativa Volkswagen permette di acquistare una vettura usata con un anticipo variabile, potete scegliere dallo 0% al 35% del totale, e personalizzazione della rata. A dicembre 2020 poi l’offerta si fa ancora più interessante con la proposta PVV Care for you, con le prime 3 rate rimborsate direttamente da Volkswagen.



Inclusi nel pacchetto troviamo inoltre la manutenzione ordinaria, una polizza a tutela della salute “Salute 7 Più”, l’estensione della garanzia Volkswagen Free Top Up. Al termine della scadenza programmata ogni cliente potrà decidere se tenere l’auto pagando il Valore Futuro Garantito, restituirla oppure sostituirla con una nuova Volkswagen usata, continuando a beneficiare dei vantaggi di Progetto Valore.



Facciamo un esempio pratico: con una Golf 1.6 TDI Business del 2019 possiamo andare a pagare 129 euro al mese per 35 mesi, con TAN 5,99% – TAEG 7,69%. Progetto Valore è attualmente attivo su oltre 600 vetture usate e garantite da Volkswagen, per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa.