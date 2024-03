Si può acquistare una Toyota GR Corolla in Europa? Sì ma costa uno sproposito

Toyota Corolla, nella sua versione sportiva "GR", non è commercializzata in Europa, purtroppo. Per il nostro mercato è prevista la Yaris GR (ecco la Toyota Yaris GR 2024, un mostro di potenza). Ma perchè tutto questo?

La decisione di non introdurre la Toyota GR Corolla in Europa è motivata da vari fattori. Questa compatta giapponese, nota per la sua potenza e appetibilità (negli Statesi va alla grande), ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti più di due anni fa, guadagnandosi una reputazione di "hot-hatch" di alto livello nel segmento delle compatte ad alte prestazioni.

Tuttavia, fin dall'inizio, Toyota dichiarò che la versione più estrema della Corolla non avrebbe attraversato l'Atlantico, poiché la concorrenza l'avrebbe portata in lotta diretta con modelli come la Honda Civic Type R e la Volkswagen Golf R. Nonostante la forte domanda e l'interesse da parte degli appassionati europei, Toyota ha deciso di limitare la disponibilità della GR Corolla solo al mercato statunitense, senza pianificare una distribuzione su vasta scala nel continente europeo. Chiunque fosse interessato a questa vettura dovrà ricorrere a importatori, e i costi di queste pratiche sono piuttosto alti.

In generale, Toyota Corolla, non rappresenta solo un'auto la cui vena sportiva si delinea nella sua versione GR nel mercato americano. Essa è anche uno dei fiori all'occhiello del marchio giapponese in termini di vendite. Toyota ha infatti recentemente rivendicato per la sua hot-hatch il primato come auto più venduta del 2023, addirittura superiore a Tesla Model Y.

In effetti, se guardiamo a tutte le varie versione della Corolla, questa valutazione risulta corretta, tuttavia c'è da considerare che di Tesla Model Y ne esiste una sola versione. Quindi, dipende da che punto di vista guardiamo le cose. Se prendiamo come riferimento l'intera gamma Corolla, allora Toyota ha ragione, se invece prendiamo come riferimento la classica Corolla a 5 posti "standard" allora è più corretto attribuire il primato a Tesla.