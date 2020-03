Acquistare una Tesla in Pronta Consegna: sul sito nuove auto disponibili

Tesla ha cambiato molte cose nel panorama automotive. Fra queste anche la modalità di acquisto, che avviene quasi ed esclusivamente online, anche nei pochi show-room fisici. Sono ancora molti gli utenti che però non sanno che esistono molte vetture in pronta consegna sul sito italiano del produttore californiano.

Esistono infatti tre modalità di acquisto sul sito ufficiale Tesla: il classico ordine dell'auto con gli optional a piacere, sia in contanti che tramite finanziamento o leasing, l'Usato Garantito ritirato direttamente da Tesla, la Pronta Consegna, che può coinvolgere sia Model 3 che S e X.

Si tratta di vetture praticamente nuove, mai immatricolate, con meno di 50 km sul contachilometri, disponibili ovviamente "come mamma le ha fatte", non c'è possibilità di personalizzarle purtroppo. Se poi si è fortunati ad abitare vicino un centro di raccolta Tesla, in pochissimo tempo si può organizzare un ritiro in loco (tra l'altro per l'acquisto online bastano letteralmente 3 minuti di tempo e 100 euro di anticipo).

Ricordiamo inoltre che anche in questo caso, con la Pronta Consegna, è possibile scegliere di pagare in contanti, tramite finanziamento o leasing. Conoscevate la sezione Pronta Consegna di Tesla? Vi ricordiamo poi che qualche tempo fa abbiamo raccolto qualche consiglio per acquistare una Tesla usata senza brutte sorprese.