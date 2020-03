Acquistare una Ferrari per meno di 30.000$? Si può, questa Mondial del 1987 è perfetta

No, questa volta non c'è nessun inganno: la Ferrari che vedete in foto è veramente proposta a 29.000$ ed è un originale. È una Ferrari Mondial del 1987, forse non il veicolo più esotico del cavallino di Maranello, ma comunque un gran pezzo d'auto.

La Ferrari Mondial è probabilmente l'auto più accessibile della storia del brand. La ragione dietro tutta questa riluttanza da parte dei collezionisti, motivo per cui la bassa domanda non ha mai fatto schizzare in alto i prezzi, è che non ci troviamo davanti ad uno dei capolavori di Ferrari, anzi. Secondo la maggior parte degli appassionati quello della Mondial è il design più goffo mai uscito dalla mente degli artisti di Maranello.

Resta il fatto che stiamo parlando di una decapottabile in assetto 2+2 con motore centrale. Non ci sono tantissime altre auto che rientrano in questa categoria.

A nostro avviso? È pur sempre una Ferrari, e verosimilmente è comunque molto più bella dell'auto che guidate ora.

Dalle foto sembra che la Mondial in oggetto sia in condizioni più che ottime, l'ultima manutenzione (da 12mila dollari) risale ad appena tre anni fa. Se ve lo steste chiedendo, no, non esistono molte altre Ferrari proposte a questo prezzo là fuori.

Se il vostro sogno più grande è quello di mettere le mani su una Ferrari senza spendere un capitale, beh, questa potrebbe essere la vostra più grande occasione.