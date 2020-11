Dove acquistare l'elettrica XEV Yoyo da 6.500 euro: i rivenditori italiani

Nel corso di questa settimana ha fatto gran scalpore l’ arrivo in Italia della piccola XEV Yoyo, elettrica ultra compatta dal costo di partenza di 6.500 euro. La notizia ha avuto centinaia di migliaia di letture e in molti ci avete chiesto dove acquistare l’auto: proviamo a fare chiarezza.

XEV è un brand cinese che è stato da poco autorizzato a commercializzare in Europa, e dunque anche in Italia. Si tratta di una novità assoluta che ancora, purtroppo, non ha molti rivenditori in Italia. Noi ne abbiamo trovati due, il primo dei quali è distributore esclusivo per il Piemonte. Techincars si trova a Torino e alla XEV Yoyo ha dedicato un’intera pagina del suo sito internet, segno dunque che presto sarà possibile ordinarla.

Vi ricordiamo inoltre che la Yoyo non è l’unica vettura elettrica prodotta da XEV, che a listino ha anche il SUV iEV7S, che trovate sempre da Technicars. Il secondo rivenditore che tratta vetture XEV è Campello Motors, che ha sedi a Padova, Mirano e Mestre, è dunque un punto di riferimento per tutto il Veneto. Sfogliando il catalogo online, la Yoyo non si trova ancora, abbiamo però la XEV iEV7S e la minuscola XEV Baw Kitty HS, segno che presto potrebbe arrivare anche la Yoyo - visto che il marchio viene trattato senza problemi. Speriamo che presto si aggiungano altri rivenditori alla lista.