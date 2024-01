Dove acquistare il Diesel HVO in Italia? Le mappe con i distributori

Negli ultimi mesi si è molto parlato di Diesel HVO, in un articolo dedicato vi abbiamo anche spiegato cos’è il Diesel HVO e perché potrebbe essere ottimo per l’ambiente. Ma dove si può acquistare questo particolare carburante proveniente da olii di scarto?

Anche se potrebbe sembrare una novità assoluta, parliamo di un carburante già parecchio affermato nella nostra penisola. In particolare ENI ha distributori di Diesel HVO (chiamato dalla compagnia HVOlution) su tutto il territorio italiano, tanto che sarebbe difficile per noi elencare tutte le singole stazioni di servizio. Vi consigliamo di utilizzare il servizio Eni Station Finder per trovare il distributore più vicino a voi, selezionando tra i filtri il solo Diesel HVOlution.

Anche molte stazioni di servizio Costantin vi offrono il Diesel HVO, questa volta però la concentrazione è quasi tutta al nord, fra la Lombardia e il Veneto. In particolare vicino a Milano trovate il Diesel HVO (chiamato da Costantin HVO100) presso l’EKO Point di Carpiano (MI), avete poi diverse soluzioni attorno a Padova, Vicenza, Verona e Bassano del Grappa. Per una maggiore precisione anche in questo caso vi consigliamo di consultare la mappa dei distributori HVO100 Costantin.

Anche i clienti Q8 possono contare sul “diesel rinnovabile”: chiamato Q8 HVO+, il carburante green può essere acquistato presso diverse stazioni Q8 attorno a Torino, Milano, Vicenza, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari, Ancona, Pescara. Anche in questo caso esiste un Geolicalizzatore Q8 per l’HVO.