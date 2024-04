Meglio acquistare una Citroen e-C3 oggi o aspettare la nuova Fiat Panda 2024 domani?

Dopo che è stata ufficialmente svelata la nuova Citroen e-C3, elettrica da meno di 24mila euro, il mondo dell'automotive si appresta ad accogliere la nuova Fiat Panda 2024, il nuovo corso dell'amata city car torinese.

Le due saranno gemelle, nasceranno infatti sulla stessa piattaforma, di conseguenza saranno molto simili, a cominciare dalle dimensioni di circa 4 metri. La nuova Fiat Panda 2024 diverrà infatti un B-SUV per la prima volta, e si trasformerà quindi in una sorta di “pandona”, ben più grande rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi.

Ma visto che le due sono molto simili quale sarà meglio acquistare? La Citroen e-C3 viene considerata tipicamente il miglior compromesso al momento in circolazione, tenendo conto che ha un ottimo prezzo, un'autonomia da 320 km, e un design moderno. Le dotazioni non sono ovviamente premium, ma al di sotto dei 24mila euro c'è davvero poco di meglio sulla piazza.

Cosa deve fare quindi Fiat per fare in modo che la sua Panda sia più appetibile? Prima di tutto può giocare sull'affetto noto degli italiani nei confronti del modello, cosa non da poco. Secondariamente potrebbe tentare di immettere sul mercato la vettura ad un prezzo più basso, magari avvicinandosi ulteriormente ai 20mila euro. Difficile capire però come poter “guadagnare” 4 mila euro, anche perchè la Citroen e-C3 appare già spartana, ma nulla è da lasciare al caso. Si potrebbe ad esempio proporre una versione con un motore meno potente rispetto al 113 cavalli montato oggi sulla francese. La Fiat 500 elettrica ha ad esempio un propulsore da 95 cavalli, che però sarebbe un mezzo boomerang montare sulla nuova Panda 2024, visto che Stellantis sta lavorando ad una revisione profonda della stessa 500e.

Alla fine, probabilmente, farà la differenza solo l'aspetto estetico, nonché la questione “Italia”, anche se non va dimenticato che la nuova Panda sarà costruita in Serbia. Insomma, tornando alla domanda del titolo, meglio una Citroen e-C3 oggi o una nuova Fiat Panda domani? Se non avete dei bisogni impellenti il nostro consiglio è quello di aspettare il prossimo 11 luglio, poi decidere il da farsi. Tra l'altro quasi certamente Fiat farà delle promo al lancio che probabilmente renderanno molto appetibile la nuova vettura elettrica, magari al di sotto della fatidica soglia dei 20mila euro.

