Acquistare una bici da Decathlon a rate senza interessi e senza busta paga con ScalaPay

Con l’arrivo della bella stagione non sono pochi gli italiani che stanno pensando di acquistare una nuova bicicletta, e oggi vogliamo darvi “una dritta”: sul sito di Decathlon è possibile acquistare una nuova bici in tre comode rate a interessi zero in modo facile e veloce con ScalaPay.

Probabilmente molti di voi conosceranno già questa modalità di pagamento, anche perché viene offerta su tantissimi siti di e-commerce. ScalaPay si può usare per dilazionare acquisti con importi compresi fra 30 euro e 1.000 euro, un range che contiene moltissime opzioni per le due ruote. Costando meno di 1.000 euro, anche la nuovissima bici gravel Triban GRVL 250 si può acquistare in 3 rate a interessi zero da 333,33 euro l’una.

Sfruttare questa possibilità è molto facile, una volta messo il vostro prodotto nel carrello, vi basta selezionare come modalità di pagamento ScalaPay. Successivamente vi verrà richiesto di creare un account presso la piattaforma, la cosa però vi occuperà all’incirca 2 minuti e l’esito dell’operazione è praticamente istantaneo (non è richiesta busta paga, è un checkout molto veloce). Con esito positivo, ricevete subito l’ordine a casa, mentre l’importo viene suddiviso in tre comode rate mensili.



Nel caso in cui non vogliate acquistare, sempre Decathlon vi dà la possibilità di noleggiare la vostra bicicletta per tutto il tempo che volete, con una facile prenotazione online.