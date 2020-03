Acquistare un'auto di lusso sotto i 30mila €? Si può, ma occhio ai costi di manutenzione

Per molti acquistare un'auto di un brand blasonato è un sogno da soddisfare ad ogni costo. In teoria mettere le mani su una Bentley o su una Rolls-Royce non è completamente fuori dalla portata della persona media, basta infatti rivolgersi al mercato dell'usato. Auto che 12 anni fa venivano vendute a 300.000€ oggi potrebbero costarne meno di 30mila.

Il problema? È che dietro un prezzo accattivante 9 volte su 10 si nascono costi occulti semplicemente fuori dalla portata della maggior parte delle persone. Certo, avere una vecchia Bentley per 20.000 euro suona un sacco divertente. Tecnicamente potete dire con orgoglio di possedere una berlina di lusso — omettendo chiaramente che si tratta di una macchina con 10 o addirittura 20 anni alle spalle.

Ma almeno che non vogliate un'alternativa molto costosa ad un nano da giardino —nel senso che terrete piantonata la macchina nel viale di casa, senza muoverla mai—, preparatevi a costi di manutenzione estremamente più alti di quelli della vostra Lancia Ypsilon.

Ad esempio il direttore editoriale di The Drive, Patrick George, spiega che la sua BMW Serie 7 gli sia costata oltre 3.000$ in appena un mese. Eh sì che l'aveva presa usata per una frazione del suo prezzo originale.

Qualche perla la regalano anche i lettori del magazine, ad esempio uno di loro ha raccontato di aver speso una tonnellata di soldi in una vecchia Esprite Turbo, mentre un Range Rover HSE del 2004 pagato poco meno di 10.000$, gli è costato oltre 7.000$ in parti da sostituire.

Se poi prendiamo in considerazione qualche altro "affarone", come questa Mercedes Maybach del 2003 venduta a 25.000$ (ne costava più di 300.000, all'epoca), preparatevi ad una fucilata di costi di riparazione: il suo contachilometri è oltre quota 260.000.



Se volete risparmiarvi i costi di manutenzione, ad ogni modo, potete rifarvi con un falso come questa Lamborghini Gallardo fake.