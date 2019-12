Acquista una Tesla Model S incidentata e trova il video del sinistro in memoria

Se conoscete il mondo Tesla, sapete come le auto di Elon Musk abbiano 8 telecamere a bordo in grado di registrare sempre, in fase di marcia a mo' di dashcam come durante il parcheggio, grazie alla Modalità Sentinella. Ebbene qualcuno non è ancora pratico con la funzione e lascia i video in memoria...

Oggi vi raccontiamo la storia di una Tesla Model S purtroppo distrutta in un triplo incidente, nel senso che ha coinvolto altre tre vetture. L'auto è stata battuta all'asta nonostante i danni, a prezzo ultra conveniente ovviamente, acquistata da Yaro Shcherbanyuk, uno sfasciacarrozze di professione specializzato proprio nelle Tesla. Per la prima volta dopo 50 auto possedute, Shcherbanyuk ha trovato in memoria il video dell'incidente, che mostra chiaramente come la Model S abbia bruciato clamorosamente un semaforo rosso e urtato contro tre vetture differenti - e le cose sarebbero potute andare anche peggio, vista l'invasione della corsia opposta.

Non è chiaro se Autopilot fosse inserito o meno, ricordiamo però che l'utilizzo dell'assistente di guida è consigliato soprattutto in autostrada, non sulle strade cittadine, per queste ultime ci vorrà la guida autonoma in arrivo nel 2020. Solo adesso infatti, con l'aggiornamento Tesla di Natale, il software delle auto elettriche è in grado di riconoscere i semafori e visualizzarli sulla mappa 3D dello schermo, anche se ancora non sa gestirli nel mondo reale.

L'idea di Shcherbanyuk è che Autopilot fosse inserito al momento dello schianto, con il conducente completamente distratto che non ha visto il rosso e si è fidato troppo dell'auto. In questo Tesla è molto chiara, Autopilot al suo massimo potenziale va usato soltanto in autostrada, non in strade cittadine, dove magari si trovano pedoni e ciclisti, poiché il sistema potrebbe causare seri danni e addirittura incidenti mortali.