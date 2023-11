Acquista la nuova Tesla Model 3: 'Molto soddisfatto, tanta qualità e un paio di debolezze'

Sono passati poco più di due mesi da quando Elon Musk ha svelato la nuova Tesla Model 3 Highland, e sono già diversi i fortunati automobilisti che hanno potuto mettere le proprie mani sul volante della berlina elettrica.

Fra questi anche un guidatore che ha attirato la nostra attenzione in quanto ha postato sul social americano Reddit la sua esperienza dopo 500 chilometri macinati a bordo della Highland. Sia chiaro, il chilometraggio fatto è decisamente basso e poco significativo, ma può essere comunque utile per registrare le prime impressioni di guida.

L'utente, che si firma Yamox, premette: “Non mi sono mai seduto prima su una Tesla, né ne ho guidata una e per la prima volta sono proprietario di un veicolo elettrico”. L'automobilista racconta di aver percorso circa 500 chilometri lo scorso weekend con a bordo delle persone sui sedili posteriori.

Quindi ha raccontato le sue sensazioni di guida da puro neofita non soltanto di Tesla ma in generale delle elettriche: “Ti abitui a guidare senza pedali in circa un'ora”, mentre per quanto riguarda le famose nuove frecce al volante che sulla Tesla Model 3 non hanno convinto i più, Yumox spiega: “Inizialmente possono sembrare un po' scomode, tuttavia dopo averle usate per un po' sai dove sono i pulsanti. I pulsanti sono inoltre molto tattili”.

In merito al Tesla Vision, il sistema che coniuga videocamere e intelligenza artificiale, il proprietario storce il naso: “E' piuttosto deludente nel suo stato attuale ma presumo che con gli aggiornamenti software migliorerà”.

Bene la qualità degli interni, definita “molto solida” e che “si adatta perfettamente alla fascia di prezzo”, ed inoltre “La luce ambientale non si riflette sul finestrino anteriore”. La Tesla Model 3 è “Molto divertente da guidare ma anche molto comoda per i passeggeri, l'isolamento acustico è molto buono e il rumore della strada è minimo. Domenica notte c'era molto vento e a velocità inferiori a 130 km/h era appena percettibile”.

Vengono giudicate ottime anche le sospensioni, mentre la qualità di altoparlanti e microfoni viene considerata addirittura “eccezionale”. Qualche difficoltà con l'assistente vocale di cui Yumox spiega: “Non funziona molto bene con la lingua olandese. Inoltre, se hai un nome europeo non tradizionale, sembra che abbia difficoltà a capirlo. Devo ancora provare il sistema in inglese”.

Infine, sull'esperienza alla colonnina di ricarica, l'automobilista la descrive “pazzesca, secondo me uno dei maggiori punti di forza di Tesla. Funziona e basta, senza problemi, senza pagamento manuale ed è veloce. Dal 10 al 60% ci sono voluti circa 15 minuti”. Quindi la conclusione: “Sono molto soddisfatto dell'acquisto, ma sono possibili alcuni miglioramenti che fortunatamente riguardano principalmente il software”.