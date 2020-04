Acquista la nuova Corvette C8, la ritira e la distrugge dopo pochi minuti: le immagini

C'è probabilmente un incubo che accomuna tutti gli automobilisti, e cioè quello che li porta ad immaginare di esser coinvolti in un violento incidente con una macchina nuova di zecca. Purtroppo per qualcuno questo incubo si è appena realizzato.

L'utente Facebook "June Bug" ha appena condiviso la sua tristissima storia, che lo ha visto distruggere completamente la sua nuovissima Chevrolet Corvette C8 in Florida. Potremmo sbagliarci, ma fino a prova contraria questo sarebbe il primo incidente della nuova Corvette C8 prodotta in serie.

Non siamo ancora certi del fatto che l'increscioso evento sia avvenuto pochi istanti dopo la consegna oppure il giorno successivo, ma nei termini usati dal suo stesso proprietario pare che l'accaduto sia stato immediato, nonostante il giorno di distanza tra la pubblicazione delle foto della macchina nuova fiammante e quella delle immagini conseguenti allo schianto. In ogni caso le potete controllare voi stessi scorrendo in fondo alla pagina.

Comunque stiano le cose cambia poco, l'automobilista crediamo sia inevitabilmente rimasto col cuore in frantumi. Però adesso veniamo a quanto successo in strada: apparentemente la Corvette C8 sarebbe entrata a velocità sostenuta nella fiancata di una Hyundai Accent, col conducente della prima a riassumere in questo modo, che noi abbiamo però tradotto eliminando lo slang:"Non ci siamo fatti troppo male, abbiamo riportato un po' di mal di testa e Ruby qualche dito rotto. Il ragazzo (il conducente della Accord) era ubriaco e non assicurato. Sono lieto di avere l'assicurazione a coprici."

Insomma la testimonianza, come potrete ben notare anche voi, sembra essere palesemente parziale e affrettata, ma non biasimiamo affatto l'uomo che l'ha rilasciata, perché ritrovarsi a fine giornata con una supercar a dir poco in frantumi non è cosa di tutti i giorni. L'unica cosa che conta in questo caso è che nessuno si sia fatto male sul serio, se vogliamo tralasciare le inevitabili contusioni e ferite minori.

Per concludere passando a vicende meno angosciose vi rimandiamo a una Corvette C8 che ha appena percorso 278 km sul fondo di un lago prosciugato. Infine la scarsa disponibilità di quest'ultima tiene ben alti i prezzi: dalla concessionaria è impossibile portarne a casa una a prezzi ragionevoli.