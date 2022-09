Acquista McLaren P1, dopo una settimana è sommersa dall'uragano in Florida

Esattamente un anno fa l’uragano Ida danneggiò oltre 200.000 auto secondo alcune stime effettuate in tempo reale. Quest’anno invece tocca all’uragano Ian colpire i veicoli rendendoli inutilizzabili e, purtroppo, ciò è capitato al proprietario di una McLaren P1 sommersa dall’acqua in Florida.

L'uragano Ian ha devastato il sud-est degli Stati Uniti con piogge e venti estremi che hanno causato ingenti danni a numerose proprietà della regione. Sfortunatamente, parte di quel danno alla proprietà include anche tantissime automobili, tra cui una McLaren P1 acquistata dal suo nuovo proprietario solo una settimana prima.

A documentare l’accaduto è stato lo stesso possessore della supercar, noto su Instagram come Lambo9286. Il suo entusiasmo è crollato con l’uragano Ian: prima del disastro, egli ha mostrato la sua avventura con la P1 a caccia di rifornimenti prima di mettersi in salvo ed evitare l’alluvione. Purtroppo, però, le piogge hanno alzato il livello dell’acqua fino a portarla dentro il suo garage, dove si trovava la McLaren.

Come se non bastasse, in un altro post ha mostrato la McLaren alzata da terra e spinta fuori dal garage nonostante la porta fosse chiusa. Dalla foto che vedete in copertina, si evince che c’erano almeno 1.20 metri d’acqua in tale momento. In calce alla notizia, invece, trovate la documentazione dell’aftermath, con la McLaren P1 sollevata da un water; se non altro, a quanto pare Ernie – questo il nome del proprietario – ha saputo scherzarci sopra un po’.

Nel mentre, eccovi una sfida finita male tra McLaren P1 e LaFerrari.